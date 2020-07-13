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“A Day In The Life Of Anonymous” sergisi açılıyor

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde, toplum sağlığı açısından maske takmak zorunluluğumuzla, sokakların maskeli yüzlerle dolu olduğu bu günlerde, Art Rooms “A Day In The Life Of Anonymous" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Farklı disiplinlerde çalışan birçok ismi bir araya getirecek sergi 16 Temmuz Perşembe saat 19:00'da izleyiciyle buluşacak.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:33
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“A Day In The Life Of Anonymous” sergisi açılıyor

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde, toplum sağlığı açısından maske takmak zorunluluğumuzla, sokakların maskeli yüzlerle dolu olduğu bu günlerde, Art Rooms “A Day In The Life Of Anonymous" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Farklı disiplinlerde çalışan birçok ismi bir araya getirecek sergi 16 Temmuz Perşembe saat 19:00'da izleyiciyle buluşacak.  

Sergide; Emin Çizenel, A. Ceren Asmaz, Ali Azhari, Korhan Akbaytogan, Hadi Amouzegar, Elif Songür Dağ, Hakan Dağ, Dicle Özlüses, Oya Yaşarcan Silbery, Nur Onat, Ömer Paker, Abdullah Denizhan, Hüzeyin Özinal, Karina Kassenova, Setareh, Soheili, Pervin Yiğit, Cem Yardımcı, Ahmet Özgünel, Behiye Koçanoğlu, Selin Akbıçak, Dize Kükrer ve Ecem Sinay gibi isimlerin farklı disiplinlerdeki çalışmaları yer alacak.

Sergi sağlık tedbirleri açısından, maske ile ziyaret edilebilecek.

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