“A Day In The Life Of Anonymous” sergisi açılıyor

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde, toplum sağlığı açısından maske takmak zorunluluğumuzla, sokakların maskeli yüzlerle dolu olduğu bu günlerde, Art Rooms “A Day In The Life Of Anonymous" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Farklı disiplinlerde çalışan birçok ismi bir araya getirecek sergi 16 Temmuz Perşembe saat 19:00'da izleyiciyle buluşacak.