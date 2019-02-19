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Adamoğlu’ndan büyük başarı

Adamoğlu’nun son çalışması, Birleşik Kırallığın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan The Lynn Painter- Stainer -Prize’ın 2019 yılı sergisine seçildi

19 Şubat 2019 Salı 14:10
Adamoğlu’ndan büyük başarı

(Kamalı Haber) – Kıbrısressam Hun Adamoğlu’nun son çalışması, Birleşik Kırallığın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan The Lynn Painter- Stainer -Prize’ın 2019 yılı sergisine seçildi. Her yıl seçkin Jüri ekibinin belirlediği yarışma ilkeleri ile gerçekleştirilen etkinlik, Birleşik Krallığın en yaratıcı ressamlarını bir araya getiriyor.

Ressam Adamoğlu’nun 2019 sergisi için seçilen eseri ‘MIDNIGHT CALL’ adını taşıyor ve 122 x 77cm büyüklüğündeki kanvas üzerine yağlı boya olan tablo, kentsel bir gece mizanseninde, ışık ve karanlığın insan figürlerine yaptığı etki vurgulanmaktadır.

Sergi 05 – 17 Mart 2019 tarihleri arasında arası Londra’daki Mall Galleries’de olacak.

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The Lynn Painter- Stainer -Prize2019SergiHun AdamoğluRessamHaberGündemKıbrıs
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