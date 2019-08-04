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AirDrop kullananları bekleyen tehlike

04 Ağustos 2019 Pazar 09:18
AirDrop kullananları bekleyen tehlike

Kullanıcıların fotoğraf dahil dosyalarını internet kullanmaksızın kolayca ve en hızlı şekilde birbirleriyle paylaşabilmelerine olanak veren hizmeti AirDrop için ortaya atılan yeni bir iddia kafaları hayli karıştırdı. 

Uzmanların iddiasına göre AirDrop bünyesinde keşfedilen yeni bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların telefon numaralarını herkes görebiliyor.

Apple'ın iPhone ve iPad'lerde yaygın bir şekilde kullanılan hizmetlerinden AirDrops bünyesinde güvenlik açığı tespit etti. Ars Technica'da yayınlanan habere göre kablosuz paylaşım özelliğini kullanıcılara sunan bu hizmeti kullananların telefon numaraları açık bir şekilde kullanıcının bulunduğu ortamda herkesle paylaşılıyor.

Uzmanlara göre bunun Apple'ın kullanım kolaylığı ile güvenlik/mahremiyet arasında denge kurmaya çalışırken ortaya çıkan, oldukça yaygın bir güvenlik açığı olduğunu konusunda hemfikir.

İş yeri ve kullanıcıların bildiği ortamlarda çok sorun olmayacak gibi görünse de, kullanıcıların tanımadığı insanların yanında bu özelliği kullanmasıyla numarasının açık bir şekilde görünmesi ciddi bir güvenlik zafiyeti ve en kısa sürede Apple'ın yayınlayacağı bir güncellemeyle bu açığın kapatılması gerekiyor.

Apple'dan konuyla ilgili gelen bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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