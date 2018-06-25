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Akıncı, ödüllü genç piyanistleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası 4. Mozart Akademisi Piyano Yarışması’nda dereceye giren genç piyanistleri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte kabul ederek kutladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:33
Akıncı, ödüllü genç piyanistleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Uluslararası 4. Mozart Akademisi Piyano Yarışması’nda dereceye giren genç piyanistleri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte kabul ederek kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 10-11 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapılan Uluslararası 4. Mozart Akademisi Piyano Yarışması’nda, 15-19 yaş grubunda 1. olan Pelin Ece Acar, 9-11 yaş grubunda ikinci olan Can Sakkaoğlu ile aynı grupta üçüncü olan İrem Bilen’i öğretmenleri ve aileleriyle birlikte kabul ederek görüştü.

Öğrenciler, Mart 2018’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde düzenlenen Kıbrıs Piyano Festivali’ne de katılmıştı

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