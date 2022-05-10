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Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portrelerinden biri rekor fiyata alıcı buldu. Monroe portresi 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu

10 Mayıs 2022 Salı 09:54
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Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat

Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresinin yer aldığı çalışmalardan biri olan “Shot Sage Blue Marilyn” açık artırmaya çıktı.

New York'taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada eser, vergiler dahil, 195 milyon dolara, yani yaklaşık 2 milyar 945 milyon Türk Lirasına satıldı.

Warhol'un eseri, Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

Eser, Monroe'nun 1962 yılında ölümünden kısa süre sonra, serigrafi adı verilen bir seri baskı tekniğiyle yapıldı.

Portrelerde, Monroe'nun 1953 yapımı "Niagara" filminin tanıtımında yeralan fotoğrafı temel alındı.

Warhol, Monroe'nun portresinin farklı renklerde bir çok versiyonunu üretti.

Eserin satışından elde edilen gelir, çocuklara yardım vakıflarına bağışlanacak.

Son Güncelleme: 10.05.2022 09:56
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