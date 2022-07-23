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Anlamlı ziyaret...

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, fotoğraf müzesi açılması çalışmalarını 2000’li yıllarda başlatan araştırmacı yazar ve fotoğrafçı Altay Sayıl’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:08
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Anlamlı ziyaret...
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Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Saylı’ın evine gerçekleştirdiği ziyarette Sayıl’ın eşi Zerin Sayıl ile sohbetinde geçmiş dönem Kültür Dairesi müdürlerinin, fotoğrafçılık derneklerinin ve fotoğraf gönüllüsünün katkılarıyla müzede sergilenecek birçok fotoğraf makinesi, baskı cihazı, film ve katalog toplandığını kaydetti.

Zerin Sayıl’a, fotoğraf müzesinin “Altay Sayıl Fotoğraf Müzesi” adıyla açılması için çalışmalara ivme katacaklarını söyleyen Zaimağaoğlu, müzenin odalarına da duayen fotoğraf sanatçılarının isimlerinin verileceğini ifade etti.

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