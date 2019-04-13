Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Antigone Adlı Oyunun Galası Yapıldı

13 Nisan 2019 Cumartesi 14:17
Antigone Adlı Oyunun Galası Yapıldı
banner44

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu Antigone’nin galası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok sanatçının katılımıyla yapıldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, insan olarak belirişin farklı yönlerini tek başına sunan Antigone, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen ilk tragedya olma unvanını aldı.

banner41

Sophokles’in yazdığı ve Murat Çidamlı’nın yönetmenliğini yaptığı tragedya türündeki oyunda doğa, toplum, cinsiyet, yurttaşlık, kardeşlik gibi kavramların birbiriyle çatışmasını performansları ile canlandıran Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları ayakta alkışlandı.

Sophokles'in yazdığı Türkiye'nin tiyatro sanatçısı Murat Çidamlı'nın uyarlayıp yönettiği Antigone’nin gösterimi sezon boyunca her Cuma saat 20.00'de Lefkoşa AKM’de. Tarihler şöyle: 19 nisan, 26 nisan, 3 mayıs, 10 mayıs, 17 mayıs, 24 mayıs ve 31 mayıs.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ANTIGONEOyunKıbrıs Türk Devlet TiyatrolarıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’de Rock Şöleni Başlıyor
DAÜ’de Rock Şöleni Başlıyor
DAÜ’de rock şöleni başlıyor
DAÜ’de rock şöleni başlıyor
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Açılış Konseri gerçekleşti
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Açılış Konseri gerçekleşti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim