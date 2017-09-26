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Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da

Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserleriyle tanınan Piyanist - Besteci Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek...

26 Eylül 2017 Salı 10:58
Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da

Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserleriyle tanınan Piyanist - Besteci Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek.

Ratip tarafından yapılan açıklamaya göre konser, Londra’nın tanınmış caz kulüplerinden “La Luna Lounge”da yer alacak.

Ratip konserde, Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserlerinin yanı sıra, Londra’daki müzik kariyeri devam ederken EMI - Regal Zonophone’a yaptığı ikinci albümün adını taşıyan “The Spy From Istanbul” adlı caz eseri ve Türk Cazı olarak “Altındağ” ve “Bengi” adlı eserleri de seslendirecek.

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