Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserleriyle tanınan Piyanist - Besteci Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek.

Ratip tarafından yapılan açıklamaya göre konser, Londra’nın tanınmış caz kulüplerinden “La Luna Lounge”da yer alacak.

Ratip konserde, Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserlerinin yanı sıra, Londra’daki müzik kariyeri devam ederken EMI - Regal Zonophone’a yaptığı ikinci albümün adını taşıyan “The Spy From Istanbul” adlı caz eseri ve Türk Cazı olarak “Altındağ” ve “Bengi” adlı eserleri de seslendirecek.