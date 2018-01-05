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Aydın Boysan hayatını kaybetti

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Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

05 Ocak 2018 Cuma 15:30
Aydın Boysan hayatını kaybetti
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Türkiye'nin önde gelen mimarlarından olan ve renkli kişiliği ile dikkat çeken Aydın Boysan, Ankara Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. 'Rakı gurmesi' olarak da tanınan Boysan, 97 yaşındaydı.

ALABORA: KAYBOLMAMAK İÇİN KONUŞUYORUM

Boysan'ın yakın arkadaşlarından sanatçı Mustafa Alabora, kaybıyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten çok fena. Münir ağabeye üzülürken Aydın ağabeyin de kaybını öğrendim. Aydın ağabey bana 'Kaybolma' derdi. Kaybolmamak için konuşuyorum.  Aydın ağabey ile dostluğumuz sofralarda başladı ama oğlu gibi sevdi sağolsun. Bizim dostluğumuz  bitkiler ve çiçeklerle başladı. İkimiz de bitkilere ve çiçeklere çok düşkündük. Doğaya çok düşkün bir adamdı. İnanılmaz derecede bilgi birikimi olan bir adamdı. Kuşaklar arasında hiçbir ayrıcalık görmezdi. "

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak 10 yıl Hürriyet ve 3 yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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