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'Aydın Doğan Ödülü' Arif Sağ'a verilecek

"Aydın Doğan Ödülü"ne bu yıl Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ layık bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 14:47
'Aydın Doğan Ödülü' Arif Sağ'a verilecek
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Türkiye’de her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, yaratıcılıklarıyla başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen "Aydın Doğan Ödülü"ne bu yıl Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ layık bulundu.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996'dan bu yana gerçekleştirilen etkinlik kapsamında mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanınırlığını artırıcı çalışmalarda bulunan kişiler ödüllendiriliyor.

Bu yıl Türk halk müziği alanında verilen ödül, Türk halk müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkılarda bulunmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ'a takdim edilecek.

Bugüne kadar Adalet Ağaoğlu, Emre Kongar, Ara Güler, Melih Cevdet Anday, İlber Ortaylı, Nuri Bilge Ceylan, Mehmet Özbek, Selim İleri ve Orhan Pamuk'un ödüllendirildiği etkinlik, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek, Türkiye'de kültür, sanat, edebiyat, bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirme amacını taşıyor.

Sanatçı Sağ, ödülünü nisan ayında düzenlenecek törenle alacak.

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