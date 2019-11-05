Ayhatun Ateşin, eserleriyle Artist/İstanbul Sanat Fuarı’na katıldı

Sanatçı Ayhatun Ateşin, eserleriyle, cumartesi günü başlayan İstanbul ARTİST 2019/29.İstanbul Sanat Fuarı’na katıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleşiyor.

ARTİST 2019, hafta sonu 11.00-20.00, hafta içi ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; 10 Kasım Pazar günü ise saat 19.00’da sona erecek.