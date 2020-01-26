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Ayyanni (Aydın) konulu fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı yarın

26 Ocak 2020 Pazar 12:45
Ayyanni (Aydın) konulu fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı yarın

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel hale getirmeyi amaçladığı Ayyanni (Aydın) konulu fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi, yarın saat 16.00’da Lefkoşa AKM’de.

Sergi, 31 Ocak mesai bitimine kadar fotoğraf severlerin ziyaretine açık olacak. 
Yarışma fotoğrafları yanında “Nostaljik Ayyanni (Aydın)” konulu fotoğrafların da sergileneceği bölümde ziyaretçilerin Ayyanni (Aydın) köyünün 1974 öncesini de tanımaları ve yaşamaları amaçlanmakta.

Fotoğraf sergisi ayrıca Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonu’nda 5- 12 Şubat tarihleri arasında sanatseverler ile buluşturulacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışma ve serginin amacı, Baf’a bağlı en büyük Türk köyü olan Ayyanni’nin (Aydın) adını daha çok duyurmak, Ayyanni’yi tüm karakteristiğiyle daha profesyonel bir gözle fotoğraflarla yansıtmak ve köyünün değerlerini tanıtmak.

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı konulu fotoğraf yarışmasının jüri üyeliklerini, ülkemizin başarılı fotoğraf sanatçılarından olan Buket Özatay, Yıltan Taşçı ve Mustafa Evirgen yaptı.
15 fotoğrafçının yaklaşık 150 fotoğrafının değerlendirildiği yarışmada 7 fotoğraf, para, plaket ve madalya ödülü alırken 44 fotoğraf da sergileme ödülü aldı. Yarışma sonuçları sergi açılışında açıklanacak.

Tek kategoriden oluşan “Ayyanni (Aydın) Konulu Fotoğraf Yarışması, Mekansal Portre ve Portre, Mekan ve Manzara ile yerel yaşam konularını içermekte. Fotoğraf yarışması ödülleri şu şekilde:

ÖDÜLLER
1-Zihni İmamzade Anısına Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Ödülü (1500 (Bin Beş yüz)TL + Plaket)
2- Öztan Özatay Fotoğraf sanatı teşvik Ödülü (1000 (Bin) TL + Plaket)
3-  Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Ödülü (750 (Yedi yüz elli) TL + Plaket)
4-Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü (Altın Madalya)
5- Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü (Altın Madalya) 
6- Zihni İmamzade Anısına Jüri Özel Ödülü (Altın Madalya)
7- Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Özel Ödülü  (Altın Madalya)

Son Güncelleme: 26.01.2020 12:53
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KıbrısGündemHaberSergiödül TöreniFotoğraf YarışmasıAYYANNİ
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