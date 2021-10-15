Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
banner107

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin daha önce 'Kırmızı Balonlu Kız' adını taşıyan ve satıldıktan sonra kısmen parçalanan eseri, Perşembe günü yeniden Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Eser, rekor bir fiyatla 16 milyon sterline (201 milyon TL) satıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 09:46
29 Okunma
Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı
banner108

Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, 2018 yılında Sotheby's müzayede salonunda satıldıktan hemen sonra, çerçevesine yerleştirilmiş kesme cihazıyla kendisini imha etmeye başlamasıyla sanat dünyasını bir kez daha sarsmıştı.

Eseri daha önce açık artırmada satın alan koleksiyoncu, 1 milyon 100 bin sterlin ödemişti. Üçte ikisi öğütülen eser, öğütüldükten sonra Love is in the Bin (Aşk Çöpte) adını almıştı. Perşembe günü müzayede görevlisi Oliver Barker, açık artırmayı tamamladıktan sonra sanat eserinin "hâlâ orada" olması nedeniyle rahatladığını söyleyerek espri yaptı.

Barker, açık artırmayı başlatmadan önce, tablonun üç yıl önce satıldıktan sonra aynı müzayede odasında parçalandığında "beklenmedik bir performans sanatı parçası" haline geldiğini söyledi.

TAHMİNLERİ ALTÜST ETTİ

2,5 milyon sterlinlik fiyat teklifiyle başlayan müzayedede eserin fiyatı, çok sayıda kişinin teklif vermesi sonucu dakikalar içinde 10 milyon sterline ulaştı. Daha sonra, teklif veren kişi sayısı azaldı, teklifler kademeli olarak 15 milyon sterlinlik rekor bir seviyeye tırmandı.

Özel bir yatırımcıyı temsil eden teklif sahibi Nick Buckley Wood, müşterisinin 16 milyon sterlinlik teklifini geride bırakacak biri olup olmadığını görmek için bir süre bekledi.

Diğer teklif veren kişi çekilince, Barker, "Bayanlar ve baylar, 16 milyon sterline Banksy'yi Sotheby's'de satıyoruz" dedi.

Barker, daha sonra satıldığını ilan ederken "Bu tokmağı indirmekten ne kadar korktuğumu anlatamam" deyince seyircilerden kahkahalar yükseldi.

"GERÇEK BİR İKON"

Sotheby's'in çağdaş sanat müdürü Alex Branczik, parçalamanın eseri "çok fazla yok etmediğini, bunun yerine yeni bir eser yarattığını" söyledi.

Branczik, "Bugün, bu eser, düzen karşıtı sanatın saygı duyulan bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor" dedi ve onu "Banksy'nin zirvedeki sanat eseri ve yakın sanat tarihinin gerçek bir ikonu" olarak nitelendirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Süt Babam” Belgesel Filmi İskele'de Gösterilecek
“Süt Babam” Belgesel Filmi İskele'de Gösterilecek
Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Açılıyor
Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Açılıyor
Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim