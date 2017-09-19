Başar’ın “Anılarım” adlı kitabı yayımlandı

35 yıl boyunca Kıbrıs Türk eğitimine hizmet veren, emekli öğretmen, başmüfettiş Emir Ali Başar, İnönü (Sinde) köyünde başlayan yaşamının önemli kesitlerini bir kitapta topladı. “Anılarım” adını taşıyan kitabın ilk tanıtım ve imza günü etkinliği, Perşembe saat 18.00’de İnönü köyünde yer alacak.

Kitapta; Sinde'nin 1930’lu yıllarda, İngiliz sömürge dönemindeki kültürel yapısı, sosyal dokusu, köydeki tarımsal faaliyetler, köy insanlarının birbirleri ile ilişkileri ve dayanışması geniş biçimde anlatılıyor.

Emir Ali Başar, kitabında; misafirperver, uyanık, yeniliğe açık, heyecanlı ve milliyetçi köylüleri anlatırken, “duygusal ama gerçekçi bir Kıbrıs Türk köyü tablosu çiziyor”; 30’lu, 40’lı yılların İngiliz sömürge döneminin köy yaşamını berrak bir dille anlatıyor, kendi bireysel yaşam yolculuğundan hareketle, Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine “mercek” tutuyor…

Atatürk'ün öldüğü günü, köye gelen ilk radyoyu, tren yolculuklarını, bayram etkinliklerini, köye elektriğin geldiği günü, taşımacılığın at arabaları ile yapıldığı hayvan katarlarını detaylarıyla kitabında anlatan Başar, öğrencilik yıllarını, ortaokul ve lise yaşamındaki öğretmen ve öğrenci yapısını, okulların fiziki durumunu; yaşanmışlıklarla da süsleyerek okuyucuya aktarıyor…

Kitabında, 35 yıllık meslek yaşamına da geniş biçimde yer veren Başar; öğretmenlik, arkasından müfettişlik, başmüfettişlik, Ankara'da Kültür Ateşeliği ve emeklilik dönemini; yaşadığı ilginç olayları da ekleyerek anlatıyor.

Başar’ın 300 sayfaya yakın “Anılarım” kitabının ilk tanıtım ve imza günü etkinliği, Perşembe saat 18.00’de İnönü köyünde yer alacak.

Emir Ali Başar, tanıtım akşamı kitabından sağlanacak geliri, köyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak. Etkinlikte köydeki derneklere kitap bağışı da yapılacak.