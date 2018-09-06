“Bir Kıbrıs Destanı” defilesi yarın

22.Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen defile 21.00’de Othello Kalesi’nde başlayacak.

Kıbrıslı Türklerin 1500’lü yıllardan 1930’lu yıllara kadar kullandığı günlük kıyafetler, bindallılar ve düğün kıyafetlerinden oluşan 40 parçalık defilede Günkut Ajans modelleri sahneye çıkacak.