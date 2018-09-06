22.Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen defile 21.00’de Othello Kalesi’nde başlayacak.
Kıbrıslı Türklerin 1500’lü yıllardan 1930’lu yıllara kadar kullandığı günlük kıyafetler, bindallılar ve düğün kıyafetlerinden oluşan 40 parçalık defilede Günkut Ajans modelleri sahneye çıkacak.
“Bir Kıbrıs Destanı” defilesi yarın
Fatma Sönmez Aydoğdu’nun “Bir Kıbrıs Destanı” isimli gala defilesi yarın gerçekleştirilecek.
06 Eylül 2018 Perşembe 12:14
22.Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen defile 21.00’de Othello Kalesi’nde başlayacak.