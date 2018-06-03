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“Bir Orman Masalı” müzikli çocuk oyununu sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT)Çocuk ekibi“Bir Orman Masalı” adlı müzikli çocuk oyununu dün sahneledi.  

03 Haziran 2018 Pazar 14:36
“Bir Orman Masalı” müzikli çocuk oyununu sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT)Çocuk ekibi“Bir Orman Masalı” adlı müzikli çocuk oyununu dün sahneledi.  

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Deniz Çakır eğitmenliğinde sezon boyunca çalışmalarını sürdüren ilkokul çağındaki çocukların rol aldığı oyunun sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk ekibi eğitmeni Deniz Çakır birer konuşma yaptı. 

“SEVGİ VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI”

Ormanda geçen hikayeler etrafında sevginin ve paylaşmanın önemini vurgulayan “Bir Orman Masalı” oyunu Deniz Çakır tarafından yazılıp yönetildi.

Oyunun dekor-kostüm-masklarını Özlem Deniz Yetkili, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını ise Mehmet Demir yaptı. Çalışma süresi boyunca Akıle Kıvanç eğitmen Deniz Çakır’ın asistanlığını üstlendi. 

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