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"Birlikte" belgeseli 27 Eylül'de Arabahmet'te

‘BİRLİKTE isimli sözlü tarih çalışması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan bu dönemi, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktaracak.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:12
"Birlikte" belgeseli 27 Eylül'de Arabahmet'te

1950’lerden itibaren adamızda yükselen milliyetçilik, tüm hayatları derinden etkileyen yaralar açmış, acılar yaşatmıştır. ‘BİRLİKTE isimli sözlü tarih çalışması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan bu dönemi, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktaracak. Belgeselin ilk gösterimi 27 Eylül 2017 Çarşamba, saat 20:00'da Arabahmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

.asi. Production yapımı olarak gösterime çıkacak ve bir sözlü tarih çalışması olarak bu alandaki önceki çalışmalara görsel bir katkı sunmak kaygısındaki ‘BİRLİKTE’, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemelerini anlatıyor. Kıbrıslı Türklerle birlikte hem güzel komşuluklar kuran, hem iş yapan, hem de birlikte emek mücadelesi veren Kıbrıslı Ermeniler; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılmasına, Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesine şahit oluyorlar ve en sonunda ise evlerini/mahallelerini kaybediyorlar.

.asi. Production, bu dostlukların ve işbirliklerin tarihsel önemine dikkat çekerek duyarlı insanlarımızı bir yandan gösterime davet ederken bir yandan da barış ve birleşik Kıbrıs için mücadeleye çağırmaktadır.

Yapım: .asi. Production

Proje: Mine Balman ve Besim Baysal

Yönetmen-Montaj: Mine Balman

Işık: Besim Baysal

Transkript: Besim Baysal

Seslendirme: Aslı Murat

Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz

Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra

Dil: Türkçe

Altyazı: İngilizce

Süre: 60’

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