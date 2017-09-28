Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102060
ALTIN
147.326
DOLAR
3.5650
STERLİN
4.7855
EURO
4.1973
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

“Birlikte” ilk kez seyirciyle buluştu

“Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması, dün Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. İlk kez seyirciyle buluşan belgesel, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin katılımıyla izlendi.

28 Eylül 2017 Perşembe 14:52
“Birlikte” ilk kez seyirciyle buluştu

.asi. Production tarafından hazırlanan “Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması, dün Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. İlk kez seyirciyle buluşan belgesel, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin katılımıyla izlendi.

.asi. Production’dan Mine Balman & Besim Baysal tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeselde; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan Kıbrıs’ın çatışmalı dönem, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktarıldı.

20. yüzyılın başından itibaren dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçeyi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemeleri, Kıbrıslı Türklerle birlikte güzel komşuluklar kurmaları, iş yapmaları ve birlikte emek mücadelesi vermeleri, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılması ve Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesi, Kıbrıslı Ermenilerin evlerini terk etmek zorunda kalması da anlatıldı.

60 dakikalık belgesele emek verenler şöyle:

“Yapım: .asi. Production 
Proje: Mine Balman ve Besim Baysal
Yönetmen-Montaj: Mine Balman 
Işık: Besim Baysal 
Transkript: Besim Baysal
Seslendirme: Aslı Murat 
Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz 
Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların Ürettiği eserler sergilendi
Çocukların Ürettiği eserler sergilendi
GMB Tiyatrosu, Susuz Hikayeler'le merhaba diyecek
GMB Tiyatrosu, Susuz Hikayeler'le merhaba diyecek
Uğurlu, “Güneş Ülke Anadolu” isimli piyano resitalini verdi
Uğurlu, “Güneş Ülke Anadolu” isimli piyano resitalini verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim