“Birlikte” ilk kez seyirciyle buluştu

.asi. Production tarafından hazırlanan “Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması, dün Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. İlk kez seyirciyle buluşan belgesel, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden seyircilerin katılımıyla izlendi.

.asi. Production’dan Mine Balman & Besim Baysal tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeselde; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan Kıbrıs’ın çatışmalı dönem, bu kez arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktarıldı.

20. yüzyılın başından itibaren dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçeyi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemeleri, Kıbrıslı Türklerle birlikte güzel komşuluklar kurmaları, iş yapmaları ve birlikte emek mücadelesi vermeleri, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılması ve Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesi, Kıbrıslı Ermenilerin evlerini terk etmek zorunda kalması da anlatıldı.

60 dakikalık belgesele emek verenler şöyle:

“Yapım: .asi. Production

Proje: Mine Balman ve Besim Baysal

Yönetmen-Montaj: Mine Balman

Işık: Besim Baysal

Transkript: Besim Baysal

Seslendirme: Aslı Murat

Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz

Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra”