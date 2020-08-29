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"BİZ DEVRİME ÇOK İNANMIŞTIK" KİTABI OKURLARA TANITILACAK

Halil Paşa’nın kaleme aldığı “Biz Devrime Çok İnanmıştık – 78’e Bugünden Bakmak” kitabının Lefkoşa tanıtım etkinliği 1 Eylül Salı günü saat 20:00’da pandemi koşulları da göz önüne alınarak açık alanda, KTÖS bahçesinde gerçekleşiyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:07
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"BİZ DEVRİME ÇOK İNANMIŞTIK" KİTABI OKURLARA TANITILACAK

Halil Paşa’nın kaleme aldığı “Biz Devrime Çok İnanmıştık – 78’e Bugünden Bakmak” kitabının Lefkoşa tanıtım etkinliği 1 Eylül Salı günü saat 20:00’da pandemi koşulları da göz önüne alınarak açık alanda, KTÖS bahçesinde gerçekleşiyor.

Etkinlikte kitap tanıtımının yanı sıra “78 Kuşağı Kıbrıslılar” başlığı ile bir de söyleşi gerçekleşecek. Kitabın yazarı Halil Paşa’nın yanı sıra, dönemin mücadelesinde İzmir’de okurken yer alan Ali Nebih ve Ankara’da okurken yer alan Musa Saygı da kısa birer konuşma yapacak. Etkinlikte katılımcılar konuşmacılara soru ve yorumlarını iletebilecekler ve Halil Paşa’ya kitaplararını imzalatma imkanı da bulacaklardır.
Kitabın Arka Kapak Yazısı:
Halil Paşa, 78 kuşağının Türkiye’deki devrimci mücadelesini bir Kıbrıslı’nın bugünkü gözleriyle anlatırken, günümüz Kıbrıs’ını oluşturan olaylara ise 78’in deneyimine yaslanan bir pencere açıyor.

Kitap, bir yandan yakın tarihimizin önemli ve sarsıcı siyasal olaylarını akıcı bir dille ele alırken, diğer yandan sosyal yaşamı ve insani ilişkileri ile 78’i yaşayanlar için nostaljik, bugünün gençleri için ise farklı bir dünyanın portresini çiziyor.

“Biz Devrime Çok İnanmıştık” Türkiye’deki devrimci mücadeleye sadece tanıklık etmemiş, yükseköğrenimi süresince bulunduğu coğrafyanın mücadelesinin parçası da olmuş Kıbrıslı Türk gençlerden birinin, Halil Paşa’nın hikayesidir. 1975 - 1976 senelerinde İzmir Ege Üniversitesi’nde, 1980 darbesi sonrası oluşan karanlığa kadar da Ankara ODTÜ'de devam eden bir hikaye...

Anahtar Kelimeler:
Halil PaşaBiz Devrime Çok İnanmıştık
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