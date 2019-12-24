‘Bizden Bir İz 2’ sergisi açılıyor

GAÜ İletişim Fakültesinin geleneksel olarak düzenlediği “Bizden Bir İz 2” sergisi 26 Aralık Perşembe günü açılıyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrenci çalışmalarının yer aldığı “Bizden Bir İz 2” isimli serginin açılışı saat 11.00’de Technopark’ta yer alacak.

GAÜ İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Kamil Kanıpek, Yrd. Doç. Dr. Nimet Harmancı, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak ve Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal’ın öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan sergi, “Okyanuslar” temasıyla gerçekleştirilecek.