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'Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” oyunu sahnelendi

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:30
'Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” oyunu sahnelendi
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Devlet Tiyatroları’nın “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” oyunu, Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Çocuk Tiyatroları Festivali”nde sahnelendi.
Mehmet Samer’in aslına uyarlayarak yazdığı Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi, Girne Oda Tiyatrosu’nda oynandı. Oyundan sonra yönetmen Nergül Tuncay Fellahoğlu’na çiçek takdim eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kısa bir açıklama yaptı.

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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, bu yıl ilk kez düzenledikleri festival kapsamında 2’si KKTC, 5’i Türkiye’den olmak üzere toplam 7 ekibin, 7 farklı oyunla çocuklarla buluştuğunu belirtti.
Güngördü, oyunu izleyen Devlet Tiyatroları Müdürü İlknur Türkmen’i de sahneye davet ederek, festivale koydukları katkı için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
BremenMızıkacıOyunHaberKıbrıs
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