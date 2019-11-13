Buğday Camii’de iki gün boyunca etkinlik gerçekleştiriliyor

Gazimağusa’da tarihi Buğday Camii’de, I. Kültür Sanat Buluşması gerçekleştiriliyor.
Etkinlik “Kültürel el işi teknikleri semineri” ile başladı.
Kaleiçinde bulunan tarihi Buğday Camii’de yer alan etkinlik Mağusa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan yaptığı konuşma ile başladı.
Özdoğan, Derneğin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiğini belirtti ve etkinlikle kültürün yaşatılmasının amaçlandığını vurguladı.
“Kültürel el işi teknikleri” konulu semineri sanatları alanında birçok araştırması bulunan Şenay Ekingen verdi.
İki gün boyunca sürecek etkinlikte uygulamalı el sanatları eğitimleri verilecek.
Atölye çalışmalarında oluşturulan el işleri Buğday Camii’de , 16 kasım cumartesi günü sergilenecek.
DB/BRT