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Çağdaş Müzik Derneği, Thalassaemia Derneği yararına söyledi

Çağdaş Müzik Derneği, Thalassaemia Derneği yararına konser verdi.

28 Kasım 2017 Salı 12:17
Çağdaş Müzik Derneği, Thalassaemia Derneği yararına söyledi
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Merhum sanatçı Mustafa Gürsoy’un anısına ithaf edilen “Bir Damla Şarkı” adlı Türk Sanat Müziği konseri, Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM)  gerçekleşti. 

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Şefi Ersin Tünay yönetimindeki konserde TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Yahya Geylan ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Sanatçısı Canan Sezgin Geylan konuk sanatçılar olarak yer aldı.

“Bir Damla Şarkı” konseri iki bölümde gerçekleşti. Konser başlamadan ve ara verildikten sonra merhum Mustafa Gürsoy’un seslendirdiği iki şarkıyla slayt gösterisi yapıldı. 

Şef Ersin Tünay, konsere gelerek, destek veren herkese teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini ve Çağdaş Müzik Derneği’nin her zaman var olacağını söyledi.

Tünay, Türkiye’den gelen ses sanatçıları Yahya Geylan ile Canan Sezgin Geylan’a ve Türkiye’den gelen saz sanatçılarına da teşekkür etti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da Çağdaş Müzik Derneği ve Başkanı Şef Ersin Tünay’a böyle bir geceyi organize ettiği için teşekkür ederek konserin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri verdi. Tünay da teşekkür plaketleri takdim etti. 

“Bir Damla Şarkı” konserinden elde edilen gelir Thalassaemia Derneği’ne bağışlanacak. 

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Son Güncelleme: 28.11.2017 12:20
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