Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Bakü’de konser verecek

“Yurdumdan Esintiler TSM Konseri”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliği organizasyonuyla, Şef Ersin Tünay yönetiminde Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Bakü'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, “Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Başkanı Şefi Ersin Tünay yönetiminde Ankara, Londra, Çorlu, Kosova ve Antalya’da konserler vermiştir. Şimdi de Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de konser vermeye hazırlanmaktadır” denildi.

Derneğin Bakü konseri, 8 Şubat’ta Raşid Behbudov Adına Devlet Mahnı Tiyatrosu’nda saat 19.00’da başlayacak.Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, bugüne kadar sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde birçok konsere imza attı.