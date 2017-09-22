Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103813
ALTIN
145.880
DOLAR
3.4960
STERLİN
4.7417
EURO
4.1864
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!
iPhone 8 için 260 saat...

Çakıstes Festivali başlıyor...

6. Kalkanlı Çakisdez Festivali, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Kalkanlı köy meydanında gerçekleşecek...

22 Eylül 2017 Cuma 11:37
Çakıstes Festivali başlıyor...

Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KAYDER) düzenlediği 6. Kalkanlı Çakisdez Festivali, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Kalkanlı köy meydanında gerçekleşecek.

KAYDER’den yapılan açıklamaya göre, üç gün devam edecek olan etkinlikte Kıbrıs kültürüne ait stantlar kurulacak, Kıbrıslı sanatçılar konser verecek.

Etkinlikte çakisdez ürünü ön plana çıkarken, Kıbrıs kültürüne ait diğer ürünler de yer alacak.

Festivalin ilk günü olan 29 Eylül’de Eda Girgen konserinin yanı sıra Costas-Julia ikilisinden buziki eşliğinde şarkılar yer alacak. 30 Eylül Cumartesi akşamı Gizem Akbil&Caravan Blue ve Grup SOS konser verirken, 1 Ekim Pazar akşamı Grup Baria ve Grup Rast müzik severlerle birlikte olacak.

Konserlerin yanı sıra halk dansları grupları, Kongoo Jamp gösterileri ve çeşitli yarışmalar festivalde yer alacak. Festivalin son günü olan 1 Ekim’de ayrıca “En Lezzetli Çakisdez Yarışması” yapılacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit İnatçı’nın sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı 27 Eylül akşamı
Ümit İnatçı’nın sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı 27 Eylül akşamı
Genç Yetenekler Hırvatistan yolunda
Genç Yetenekler Hırvatistan yolunda
Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor
Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim