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Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun 21.15 Treni, İstanbul’da sahnelenecek

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:45
Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun 21.15 Treni, İstanbul’da sahnelenecek

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sahnelediği, Toygun Orbay’ın yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği “21.15 Treni” adlı oyunu, İstanbul Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”nde gösterilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, J. Paul Sartre’nin “Varoluşçuluk Felsefesi” üzerine kurulan ve her anı keyfine vararak yaşamayı öneren “21.15 Treni”, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su tarafından bugün İstanbul’da sahnelenecek.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne özel davetli olarak gidecek olan Tiyatro Su ekibinde; oyunun yönetmenliğini yapan Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, oyuncular Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer’in yanı sıra ışık tasarımcısı Mahir Köksal, reji asistanı Dilek Kurnaz, ışık uygulamacısı Ömer Kadiroğlu ile suflöz Lamia Fikretler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çatalköy BelediyeTiyatroSanat
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