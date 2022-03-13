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Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında, “Ah Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında, dün gece “Ah Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi.

13 Mart 2022 Pazar 16:04
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Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında, “Ah Bu Parasızlık” oyunu sahnelendi
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin sahnelediği, Osman Bulun’un yazıp yönettiği “Ah Bu Parasızlık” adlı iki perdelik oyun, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sunuldu.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen oyunun, yaşanan coğrafyada parasızlıktan kaynaklanan geçim sıkıntısı, aile huzursuzluğu, işsizlik gibi genel sorunların yol açtığı göç ve gençlerin kötü yollara düşmesi gibi olumsuz etkileri gözler önüne serdiği kaydedildi.
Oyunun sonunda Çatalköy Belediye Meclis Üyeleri Yeşim Sakallılar ve Osman Höyük oyunculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti. 

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