‘Çevre” konulu fotoğraf yarışması sergisi Lefkoşa AKM'de

Çevre Koruma Dairesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı sergi, dün akşam izlenime açıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan serginin açılışını Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Fuat Azimli ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan yaparken, Başbakan Tufan Erhürman ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu sergiyi birlikte gezdiler.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

BİRİNCİLİK “NO BREATHE”İN

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve Hasan Bağlar’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, tek kategoride düzenlenen “çevre” konulu fotoğraf yarışmada birincilik ödülü “No Breathe” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı, ikincilik ödülü “Tek Yeşil Nokta” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşcı, üçüncülük ödülü “Yılanın Feryadı” isimli fotoğrafıyla Nazım Kaşot’un oldu.

Ayrıca, “Tahribat” isimli fotoğrafıyla Hüseyin Çekirdek, Turizm ve Çevre Bakanlığı özel ödülüne, “Kum Prensesi” isimli fotoğrafıyla Süleyman Kaplan ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çevre Koruma Dairesi ve jüri kararıyla ayrıca ek olarak “Kızıl Su” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual, Çevre Koruma Dairesi özel ödülü ve “Zehirleniyoruz” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı, mansiyon ödülüne layık görüldü.