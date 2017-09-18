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Çinli heykeltıraş eseriyle barışı anlatacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"na katılan Çinli heykeltıraş Jinxi Xu, "Fransız Kornosu" adlı eserinde barışı yansıtacak.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:31
Çinli heykeltıraş eseriyle barışı anlatacak

Çinli heykeltıraş Jinxi Xu, müzik temalı "Fransız Kornosu" isimli eseriyle "barış" vurgusu yapacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"na katılan Jinxi Xu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış kavramının birleştirici ve uzlaştırıcı bir kavram olduğunu, bunun için de böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

"Barış hepimizi bir arada tutan bir kavram"
Tüm dünya ülkelerinin barışa sahip çıkması gerektiğinin altını çizen heykeltıraş Jinxi Xu, şöyle konuştu:

"Çalışmamın ismi 'Fransız Kornosu'. Yapacağım çalışmanın üzerinde barışı sembol eden bir güvercin olacak. Barış dünyada çok çok önemli olan hepimizi bir arada tutan bir kavram. Barışa sahip çıkmalıyız. Bu seneki sempozyumun konusu müzik. Ben de bununla ilgili bir çalışma yaptım ve burada müziğin hepimizi birleştiren evrensel bir dili olduğunu vurguladım. Bir güvercinle bütünleştirip güvercinlerin de bize müzik gibi sesleri ile ilham vererek barışı hatırlatmasını istedim. Bu yüzden böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Heykel çalışmam devam ediyor."

Türk halkının çok misafirperver olduğunu herkesin kendileri ile çok iyi ilgilendiğini anlatan Jinxi Xu, "Burada kullanılan mermer daha önce Çin'de çalıştığım taşlara benzemiyor. Çok kaliteli bir malzeme olduğu için mutluyum. Türkler sanata çok ilgili." dedi.

3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu 13 Ekim'de sona erecek.

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