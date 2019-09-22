Çocuklar “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyununu izledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyunu sahnelendi.

Pelin Temur’un yazdığı, Güray Dinçol’un sahneye koyduğu Batuhan Pamukçu, Dilara Topuklular, Ferya Soysal, İbrahim Ersoylu ile Mert Tiryaki’nin oynadığı tek perdelik “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyunu çocuklar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Oyun çok da uzak olmayan ve olası bir gelecekte yeni bir dünya arayışındaki farklı milletlerden dört astronotun yolculuklarını ve bu yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeye çalışırken hırslarından arınıp birlikte hareket etmenin, farklılıkları bir kenara bırakıp birlik olmanın önemini anlamaları üzerine kurgulandı.

Oyun sonunda LBT Oyuncusu-Yönetmen Hatice Tezcan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu adına Dilara Topuklular’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

23 İLE 24 EKİM’DE “CİMRİ” SAHNEDE

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 23 Eylül Pazartesi ile 24 Eylül Salı günü YDÜ AKKM’de saat 20:30’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Cimri” oyunu ile devam edecek.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.