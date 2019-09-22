Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi

Çocuklar “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyununu izledi

22 Eylül 2019 Pazar 13:49
Çocuklar “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyununu izledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun  “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerasıoyunu sahnelendi.

Pelin Temur’un yazdığı, Güray Dinçol’un sahneye koyduğu Batuhan Pamukçu, Dilara Topuklular, Ferya Soysal, İbrahim Ersoylu ile Mert Tiryaki’nin oynadığı tek perdelik “Yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” oyunu çocuklar tarafından büyük beğeni ile izlendi. 

Oyun çok da uzak olmayan ve olası bir gelecekte yeni bir dünya arayışındaki farklı milletlerden dört astronotun yolculuklarını ve bu yolculuk sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeye çalışırken hırslarından arınıp birlikte hareket etmenin, farklılıkları bir kenara bırakıp birlik olmanın önemini anlamaları üzerine kurgulandı.  

Oyun sonunda LBT Oyuncusu-Yönetmen Hatice Tezcan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu adına Dilara Topuklular’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

23 İLE 24 EKİM’DE “CİMRİ” SAHNEDE
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 23 Eylül Pazartesi ile 24 Eylül Salı günü YDÜ AKKM’de saat 20:30’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Cimri” oyunu ile devam edecek. 
Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBYeni Dünya – Bir Uzay MacerasıOyunSahneHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro Festivali kapsamında “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek
Tiyatro Festivali kapsamında “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek
KKTC’nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı
KKTC’nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı
‘Kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri’ fotoğraf yarışması düzenlendi
‘Kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri’ fotoğraf yarışması düzenlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim