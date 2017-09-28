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Çocukların Ürettiği eserler sergilendi

LTB-EMAA iş birliğinde gerçekleştirilen yaz dönemi kursları sergisi Başkent sanat Merkezi’nde açıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 15:16
Çocukların Ürettiği eserler sergilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen yaz dönemi kurslarının sergisi dün akşam (27 Eylül Çarşamba) Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı.

4 yaşından başlayarak farklı yaş gruplarına göre düzenlenen ve özel gereksinimli bireylerin de katıldığı kurslarda çocuklar sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler eşliğinde keyifli zaman geçirdi. 2 ay boyunca farklı atölyelerde üretilen eserlerin sergilendiği gecede çocukların yaratıcı dünyası velileri tarafından beğeni ile izlendi.

Sergi açılışında kurslara katılan çocuklara da sertifikaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyesi Çelen Çağansoy ve kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler tarafından verildi.

Gecede EMAA Başkanı Zehra Şonya bir konuşma yaparak, LTB ile iş birliklerinin devam ettiği ve dernek olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Harmancı: Bağnazlığa karşı özgür ve düşünebilen insanlar yetiştirmeliyiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında sanatın aydın insan yaratmadaki önemine değinerek, bağnazlığın ve gericiliğin yükselişe geçtiği ve merkezinde olduğumuz bu coğrafyada özgürce düşünen, ifade eden bireyler yetiştirmenin ve sanatı yaşam felsefesi yapan toplum olmanın önemine işaret etti.

Kurslara katılımdaki ciddi artış yanında içerikteki farklılıklara da dikkat çeken Başkan Harmancı, özellikle üç boyutlu sanat atölyesi gibi kursların ufuk aydınlatan bir noktaya doğru gittiğini belirtti ve kursların kış aylarında da devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti diler getirdi.

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