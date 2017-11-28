CSO, Lefke’de "Sonbahar Konseri" verdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC CSO flüt sanatçıları Pamir Kolat ile Meltem Özarı König’in solist ve Nihat Ağdaç’ın Konzertmeister olarak yer aldığı konser, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bölge halkı ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çaykovski’nin Yaylı Çalgılar Serenadı, Vivaldi’nin 2 Flüt için Konçertosu ve Mozart’ın Mozart Do Minör Nefesli Çalgılar Serenadı icra edildi.

KKTC CSO konser serisine 8 Aralık Cuma saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecekleri ve halka açık olan “Kışa Merhaba Konseri” ile devam edecek.