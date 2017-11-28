Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

CSO, Lefke’de "Sonbahar Konseri" verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 2017-2018 sezonu konserlerine Lefke’de “Sonbahar Konseri”yle devam etti.

28 Kasım 2017 Salı 18:13
CSO, Lefke’de "Sonbahar Konseri" verdi
banner10

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC CSO flüt sanatçıları Pamir Kolat ile Meltem Özarı König’in solist ve Nihat Ağdaç’ın Konzertmeister olarak yer aldığı konser, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Bölge halkı ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çaykovski’nin Yaylı Çalgılar Serenadı, Vivaldi’nin 2 Flüt için Konçertosu ve Mozart’ın Mozart Do Minör Nefesli Çalgılar Serenadı icra edildi. 

KKTC CSO konser serisine 8 Aralık Cuma saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecekleri ve halka açık olan “Kışa Merhaba Konseri” ile devam edecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Sanver'in kitabı yayımlandı
Ahmet Sanver'in kitabı yayımlandı
Çağdaş Müzik Derneği, Thalassaemia Derneği yararına söyledi
Çağdaş Müzik Derneği, Thalassaemia Derneği yararına söyledi
Devlet Fotoğraf Yarışması için başvurular yarın sona eriyor
Devlet Fotoğraf Yarışması için başvurular yarın sona eriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim