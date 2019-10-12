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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri gerçekleştirildi

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:22
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri gerçekleştirildi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon açılış konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, eşi Meral Akıncı’yla birlikte izlediği konser programında, Frederic Chopin’in 2 numaralı Piyano Konçertosu’yla Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu yer aldı.

Şef Ali Hoca yönetiminde, solist olarak dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın sahne aldığı konser, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıBellapais ManastırıKonserHaberGündemKıbrıs
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