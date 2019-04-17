Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubu ile sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy ile birlikte sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dün gece Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alan konserde, SILA 4’ün en sevilen eserleri halk dansları eşliğinde seslendirildi. Konser, Ali Hoca yönetiminde Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşti.

Sanatseverin katıldığı konser sonunda Sıla 4’ün temellerini oluşturan Bayrak Kuartet, müzik grubunun kurucularından Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman Görün’e, Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, Sıla 4’ün yaşama veda eden üyeleri Aydın Kalfaoğlu’nun kızı Ceyda Kalfaoğlu Tilki’ye, Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl’e Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından birer anı plaketi sunuldu.

“KIBRIS TÜRK HALKI SILA 4’TEN VAZGEÇEMEDİ VE VAZGEÇEMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konser sonrası yaptığı konuşmada, konser nedeniyle bir duygu seli yaşandığını ifade ederek, “Bu sahnede bu güzel müziği dinlemek bambaşka bir duygu… Son parçadan etkilenerek bir şey söylemek istiyorum: Kıbrıs Türk halkı, SILA 4’ten vazgeçemedi ve vazgeçemeyecek” dedi.

Konser salonunun doluluğuna da işaret eden Akıncı, bunun bir başka mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Ben Kıbrıs Türk halkının kendi değerlerine sahip çıkacağının bilincindeydim. Bu gece bunu kanıtladınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve SILA 4’ün bir araya gelmesinin büyük bir buluşma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, SILA 4 ve grubun köklerini oluşturan Bayrak Kuartet’in toplum için çok önemli değerler yetiştirdiğini kaydetti.

SILA 4 üyelerinin köylere gidip Kıbrıs Türk ezgilerini araştırdığını ve bu ezgilerle bezenmiş şarkıları ülke insanıyla buluşturduğunu anımsatan Akıncı, “Sevgili Raif’in ve Aydın’ın ruhu şad olsun bizlere değer kattılar… Sevgili Erdinç ve sevgili Ferahzat’ı da bu noktada hala daha bu enerjiyle bu değerleri yaşatıp hatırlattıkları için can-ı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“BU GÜZELLİKLER DEVAM ETSİN… GELECEĞE DAHA EMİN ADIMLARLA VE KENDİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKARAK DEVAM EDELİM”

SILA 4’ün 1970 ve 1980’lerin bir değeri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da son birkaç yılın ortaya çıkardığı bir değer olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu değerlerin bileşkesinin büyük güzellikler yarattığını kaydederek “Bu güzellikler devam etsin. Onlardan da ilham alarak yeni kuşaklar yetiştirelim ve geleceğe daha emin adımlarla ve kendi değerlerimize sahip çıkarak devam edelim” diye konuştu.

“Burada Kıbrıs’ı yaşadık. Kıbrıs Türk halkını ve onun değerlerini yaşadık… Küçücük çocuklarımızla, folklorumuzla, koromuzla, SILA 4’le ve orkestramızla bu akşam hep biz idik… Bizden değerlerdi… Ne mutlu bizlere böyle değerlerimiz olduğu için” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, SILA 4’ün konserlerinin devam edeceğine inanç belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı da yaptığı konuşmada, konserde herkesin çocukluğu ve gençliğinden bir şeyler bulduğunu dile getirerek, konserin oldukça kıymetli bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Geçmişe sahip çıkıldığı oranda geleceğin zenginleşeceğini kaydeden Kofalı, Sıla 4 gibi ekol bir grubun KKTC CSO gibi çok yeni bir orkestrayla buluşmasının güzelliğine vurgu yaparak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı oluşturan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Şef Ali Hoca ve KKTC CSO ve SILA 4 üyelerine teşekkür etti. Kofalı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve SILA 4 konserinin, Haziran ayında uygun bir günde Girne Amfi Tiyatro’da tekrarlanabileceğini de ifade etti.Bayrak Kuartet kurucularından Süleyman Görün de yaptığı konuşmada, bu kadar sene sonra hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı ifade ederek organizasyonun yapılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.Bayrak Kuartet kurucularından Yılmaz Kalfaoğlu da konuşmasında, tarifi olmayan güzellikte duygular yaşadığını dile getirdi. Bir senfoni orkestrası ile konser vermenin popüler müzik yapan bir grubun ulaşabileceği en üst düzey olduğunu kaydederek “SILA 4 o üst düzeye, o zirveye ulaştı…” dedi.Yılmaz Kalfoğlu, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, yaşama veda eden SILA 4 üyeleri Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş’a, KKTC CSO’ya teşekkür etti.Raif Denktaş adına anı plaketi alan Ender Denktaş Vangöl de yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ülke kültür sanat yaşamına kazandırıp SILA 4 ile bir araya gelmesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kutlayarak teşekkür etti.Aydın Kalfaoğlu’nun kızı Ceyda Kalfaoğlu Tilki de yaptığı konuşmada “Bu gece burada babamı, çocukluğumu ve anılarımı yaşadım” dedi. Babasının SILA 4’ün bir senfoni orkestrası ile konser vermesinin hayallerinden biri olduğunu dile getiren Ceyda Kalfaoğlu Tilki, bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü kaydederek gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.SILA 4 üyesi Ferahzat Gürsoy da konuşmasında büyük bir duygu yoğunluğu içerisinde olduğunu kaydetti. “Biz bu akşam bu salonda 2 kalp 4 yürektik” diye konuşan Gürsoy, gecenin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.Yaptığı kısa konuşmada SILA 4’ün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile sahne almasıyla bir hayalin gerçekleştiğini kaydeden SILA 4 üyesi Erdinç Gündüz “Bunu başarmış ve size beğendirmiş isek bundan daha büyük bir mutluluk olamaz” şeklinde konuştu.Konser programında; Selvim, ÇıgdımBeşbarmak Dağına, Ararım Sorarım Seni, Kıbrısım, Ata Binesim Geldi, Zeytin, Gave, Garanfil, Kıbrıs Gelini, Ayrılık, Gara Gözlü Yarim, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendirildi.