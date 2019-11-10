Cumhuriyet için söyleyecekler

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Lapta Esintileri Korosu işbirliğinde konserler düzenlenecek.

Girne, Lefkoşa ve Mesarya’da 18,19 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek konserler, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyelerinin de katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Konserde aynı anda üç koro toplam 130 korist ve 10 saz sanatçısıyla sahne alacak. Şef ErsinTünay yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk hafif müziğinden seçme şarklılarla izleyicilerin karşısında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesindeki konserlerin ilki GAÜ Specturum Hall’da 18 Kasım’da yer alacak ,19 Kasım’da Lefkoşa YDÜ AKM’ de yer alacak konserlerin sonuncusu ise 20 Kasım’da Mesarya Sosyal Tesislerinde yer alacak.

Tüm konserlerin başlama saati 20.00 olacak ve konserlere giriş ücretsiz olacak.