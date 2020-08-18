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"DARWİN AMCA" KİTABI TANITILACAK

“Kafası Karışık Darwin Amca ve Bir Doğa Bilmecesi” isimli çocuk-gençlik kitabı, 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Küçük Kaymaklı Gloria Cafe'de tanıtılacak.

18 Ağustos 2020 Salı 09:55
519 Okunma
"DARWİN AMCA" KİTABI TANITILACAK

“Kafası Karışık Darwin Amca ve Bir Doğa Bilmecesi” isimli çocuk-gençlik kitabı, 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Küçük Kaymaklı Gloria Cafe'de tanıtılacak.

Söyleşi, açık havada ve sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilecek. Yazar ve yayınevi yetkililerinin kitabın hazırlık süreci ile ilgili sunuşlar yapacağı ekinlikte, dileyen okurlar kitap alarak yazara imzalatma imkanı da bulacaklar. 


Türkiye ve İtalya’da kitapları yayımlanan Kıbrıslı yazar ve eğitimci Ünver Alibey tarafından yazılan ve resimlenen kitap iki hafta önce okurlara sunulmuştu.

7'den 70'e her yaştan okurun ilgisini çeken 80 sayfalık eser, evrim gibi “ürkütücü” bir konuyu, “Türlerin Kökeni” gibi ağır bir eserin ortaya çıkma serüvenini, kafiyeli ve neşeli bir dille, hem de karikatür tadında çizimlerle anlatıyor. Kitap, konu ile ilgili olarak eğitim ve bilim alanında çalışmalar yapan biyoloji öğretmeni Didem Koçak, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve antropolog Sinem Hoşsöz’ün ön yazıları ile okura sunuluyor.


9 ve 13 yaşlarındaki danışman okurlar Beril Erşangil ve Öykü Çakmak’ın fikir ve önerileriyle yayına hazırlanan “Darwin Amca”nın editörlüğünü Nazen Şansal,  kapak ve sayfa tasarımı ise grafiker Ömer Tatlısu yaptı. Fiyatı 20TL olan eser, tüm kitabevlerinde raflardaki yerini aldı.
 

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