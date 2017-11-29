DAÜ Mimarlık sergisi Naci Talat Vakfı'nda

Sergi, DAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin lisans programlarında yürütülen tüm tasarım stüdyolarının öğrenci projelerinden oluşuyor.



Vakıf’tan yapılana açıklamada, sergiyle, tasarım, mimarlık, kültür ve çevreye dair farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı kaydedildi.



Naci Talat Vakfı Direktörü Mehmet Aykut İncirli serginin açılışında yaptığı konuşmada sanat, tasarım ve kültür için iş birliğiyle artık kendilerini yalnız hissetmediklerini, büyük projelere DAÜ Mimarlık Fakültesi ile devam edecekleri için duydukları mutluluğu dile getirdi.



Sergi 4 Aralık Pazartesi’ne kadar ziyarete açık olacak.