Denktaş: "Kitaplar gelecek adına bırakılan önemli bir miras"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Polis Müdürlüğü’nde Başmüfettiş olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan'ı kabul etti.

Ziyarette, Dr. Tomgüsehan, uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı “Sırlar Adası” isimli ezoterik siyasi romanını Maliye Bakanı Denktaş’a takdim etti.

Kitabı incelerken dahi etkilendiğini belirten Maliye Bakanı Denktaş, ilk fırsatta romanı okuyacağını belirtirken, düşüncelerini ise daha derinlemesine romanı okuduktan sonra Tomgüsehan’a ileteceğini söyledi. Denktaş, kitapların gelecek adına bırakılan önemli bir miras olduğunu belirterek, yazarı tebrik etti.

Türkiye’de ve KKTC’de kitap evlerindeki raflarda yerini alan romanı okuyucuları ile buluşturan Tomgüsehan romanında Kıbrıs’ı tarihsel bütünlük içinde birçok boyutta ele alırken, genel de ise St. Barnabas İncili ekseninde ilerliyor. Kitabın kapak sayfasında ise; “Kıbrıs Adası’nda gizem dolu sırların şifreleri teker teker çözülüyor” cümlesi romana gizemli bir hava yaratıyor.