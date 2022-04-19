Derman Atik’e “En İyi Yönetmen” ödülü

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Necati Özkan Vakfı Bilim Kültür, Sanat,Spor ve Çevre Ödülleri’nin 22.’si dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dün akşamYakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da düzenlenen ve yoğun bir katılımın gerçekleştirildiği ödül töreninde Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik 2019- 2021 yılları kapsamında tiyatro dalında yaptığı çalışmalar nedeniyle ”En İyiYönetmen” ödülüne layık görüldü.

“Geç öne doğru yol göster Necati, su ver Necati”

Ödülünü Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Ertaç Hazer’den alan Derman Atik yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi;

“22. Necati Özkan Ödül Töreni’nde şu sözleri hiç unutmuyorum “Geç öne, doğru yol göster Necati, su ver Necati”… Bu mısralar Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde Necati Özkan’ın nasıl bir liderlik yaptığının en önemli göstergesidir. Hiçbir organik bağımın olmadığı, içerisinde kimlerin olduğunu bugün öğrendiğim bir jüri tarafından Tiyatro dalında En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülmek benim için çok önemlidir. Beni bu ödülü layık gören jüri üyelerine ve Necati Özkan Vakfı’na teşekkür ediyorum. Ayrıca Girne ve Çatalköy Belediye Başkanlarına bütün süreçlerde destek oldukları için, benimle birlikte oyunlarda görev alan Gibetsu ve Tiyatro Su oyuncularına, bütün çalışanlarımıza, bu ülkenin fedakar tityatro seyircilerine, başta eşim ve kızım olmak üzere benim kahrımı çeken bütün aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Derman Atik kimdir?

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 12 Aralık 1962 de Kıbrıs’ın Limasol Kazasında doğdu.1974 yılında Limasoldan Güzelyurt a göç ederek ailesi ile birlikte buraya yerleşti.Güzelyurtta 16 Ağustos 1983 yılında Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD) ni kurdu. Uzun süre Oyuncu ,yönetmen,Halk oyunları eğitmeni ve yönetim kurulunda kültür sanat işleri sorumlusu olarak görev yaptı.1982-1994 yıllarında kobra-ve kıbrıs ezgisi adlı müzik gurblarında bass gitar çaldı.1986 yılında Tamer Levent ile Ankara ve KKTC de Atölye Çalışmalarına katıldı.1987 yılında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yönetmenleri Yaşar Ersoy ve Osman Alkaş ile Atölye çalışmalarına katıldı.2001-2003 yılları arasında Prof Özdemir Nutku ve Prof Hülya Nutku dan 4 yıl boyunca, özel tiyatro dersleri aldı.İngilizce-Rumca ve Türkçe dillerini konuşmaktadır.1999 yılında Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosunu kurdu(GİBETSU).2004 yılında KKTC Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli olarak çalıştı 3 oyun yönetti ve bir oyunda oyuncu olarak çalıştı.2010 yılının kasım ayında Çatalköy Belediye Tiyatro Su yu kurdu.2014 yılından itibaren hem Girne Belediyesinin hem de Çatalköy Belediyesinin Genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır.Ayrıca Avrasya Tiyatrolar birliği yönetim kurulu üyesidir.

Yönettiği bazı oyunlar :Hacıyatmaz-Duvarların ötesi-Toros Canavarı-Süleymancık-Nikahta Keramet var-Bandabulya-yürü beyamca yürü-cicim şu pamuğu ellermisin-Bay hiç-Bürokratlar-Çıkmaz sokak-Boyacı-Kral ölüyor-Mucizeler mevsimi-Düdüklüde kıymalı Bamya-Albay Kuş-Albayın Karısı-Şerefine İnsanoğlu-Yirmibir Onbeş Treni-İnsanmı İnsaniyetlik/mi-Antonius kleopatra arda bir cesar-Cimri-Carlos-Profesyonel-Padişah-ı Hal-i Osman-pembe panduflu Aşk-Kocasını Pişiren Kadın-Nihayet Bitti-Benim Güzel Pabuçlarım-Küllerinden yeniden doğmak-Doğum- Makine- Kim var orda.

Aldığı bazı ödüller

Direklerarası en iyi erkek oyuncu ödülü 2010

Direklerarası emek ödülü 2018

Mesarya Tiyatro Şöleni Usta Sanatçı ödülü 2018

Tiyatro Gazetesi sanata Evet ödülü 2019

Anadolu Tiyatro ödülleri Tiyatro Gazetesi Uluslararası Tiyatro Adamı 2020

Necati Özkan Vakfı Geleneksel Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Çevre Ödülleri En iyi Tiyatro Yönetmeni Ödülü 2022

Oynadığı bazı Sinema filmleri: Savaşta Barış-Akamas-Cesnola-Görev Kıbrıs-Vaka Üstüne Vaka.