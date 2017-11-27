Devlet Fotoğraf Yarışması için başvurular yarın sona eriyor

Fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya, üç kategoride eser kabul ediliyor.

Konuların serbest bırakıldığı siyah-beyaz ve renkli kategorileri ile “Yaşam Boyu Eğitim” başlığında da hem siyah-beyaz hem de renkli fotoğraf kabul ediliyor. 28 Kasım 2017 tarihinde mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

DETAYLAR YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Yarışma Şartnamesi’nin kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabileceği bildirildi. Açıklamada, XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

Eser tesliminin Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne “alındı belgesi” karşılığında yapılacağı vurgulanan açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40 cm ve 300 dpi olarak CD ortamında teslim alınacağı bildirildi.

YARIŞMAYA İKİ CD İLE BAŞVURULACAK

Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki CD vererek başvurularını gerçekleştirecek. Kültür Dairesi’nin açıklamasında birinci CD’de sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi. Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi. Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

ŞARTNAMEYE UYMAYAN ESERLER ELENECEK

Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi. Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

ÖDÜLLER...

Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca 1,000TL ile ödüllendirileceği bildirildi.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verileceği ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak katılımcıya da teşvik amaçlı plaket verileceği ifade edildi. Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine de plaket verilecek.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere 1,750 TL başarı ödülü ve yine her kategoriden bir esere de 750 TL mansiyon verilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin 19-29 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmesi planlanıyor. Ödüllerin de, sergi açılışında verileceği bildirildi.