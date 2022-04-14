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Devlet Tiyatroları “Bavul” Oyununu İki Vakıf Yararına Sahneliyor

14 Nisan 2022 Perşembe 12:23
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Devlet Tiyatroları “Bavul” Oyununu İki Vakıf Yararına Sahneliyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2021-22 ikinci sezon oyunu “Bavul”un kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması konularına dikkat çekmek amacıyla; Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı yararına sahneleneceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, oyun yarın akşam saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Ebru Nil Aydın’ın yönettiği, Sam Bobrick’in kaleme aldığı tek perdelik komedi oyunu, havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olayları, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri ve yalnızlıkların eğlenceli hikayesini konu alıyor.

Birce Birsel Çağlar, Ulaş Öğüç, Suzan Polat, Deniz Aslım'ın rol aldığı oyunu izlemek isteyenlerin 0392 228 71 91 numaralı telefondan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı arayarak yer ayırtılabileceği duyuruldu.

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