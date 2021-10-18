Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
banner107

Dinçer, ‘Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları’ isimli kitabını Tatar’a takdim etti

Öğretmen ve yazar Canev Dinçer, ‘Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları’ isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 20:33
61 Okunma
Dinçer, ‘Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları’ isimli kitabını Tatar’a takdim etti
banner108

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti.

Canev Dinçer kabulde, “Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, çok değerli bir öğretmen olarak Canev Dinçer’in eğitime yaptığı önemli katkılara vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının yetiştirilmesinde internetin olmadığı dönemlerde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Geçmiş zamanlarda vatan ve millet sevgisini aktaranların değerli öğretmenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültür ve geleneklerinin, varoluş mücadelemizin, ortaya konulan irade ve vatan sevgisinin ifade edildiği böyle bir eseri takdir ettiğini ifade ederek, Dinçer’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı
Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı
“Süt Babam” Belgesel Filmi İskele'de Gösterilecek
“Süt Babam” Belgesel Filmi İskele'de Gösterilecek
Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Açılıyor
Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Açılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim