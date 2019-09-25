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“Doğanın Evrimi” kitabı okullara dağıtılmaya başlandı

Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, kitabın, Dernek tarafından hazırlanarak, DAÜ-SEN’in desteğiyle yayınladığını kaydetti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:01
“Doğanın Evrimi” kitabı okullara dağıtılmaya başlandı

Biyologlar Derneği, “Doğanın Evrimi” kitabının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığını açıkladı. 

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, kitabın, Dernek tarafından hazırlanarak, DAÜ-SEN’in desteğiyle yayınladığını kaydetti.

Eğitim sistemindeki eksikliği bir nebze gidermek adına kitapçığın hazırlandığını dile getiren Sarpten, “Öğrencilerin, evrime şans vermesini ve kendini geliştirmesini amaçlayan bu kitapçığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtımına başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında akılcı düşünmeyi yeğleyenler için önemli bir kaynak yaratan bu kitapçık aracılığıyla evrimi anlamaya ve anlatmaya durmaksızın devam edeceğiz” ifadelerinin kullandı.

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Son Güncelleme: 25.09.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberOkulEvrimiDoğanın
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