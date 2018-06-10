Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müziklerini Okan Ersan’ın hazırladığı 45 dakikalık belgeselde Dome Otel’in tarihi bilgilerine, ilginç mimarisine, farklı toplumları buluşturan insan hikayelerine ve pek çok konuya yer veriliyor.
“Dome Otel” Belgeseli gösteriliyor
“Dome Otel” Belgeseli Salı akşamı Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek...
10 Haziran 2018 Pazar 15:59
Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müziklerini Okan Ersan’ın hazırladığı 45 dakikalık belgeselde Dome Otel’in tarihi bilgilerine, ilginç mimarisine, farklı toplumları buluşturan insan hikayelerine ve pek çok konuya yer veriliyor.