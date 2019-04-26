E- Kütüphane’nin açılışı yapıldı

İnternetten sesli kitap okuma sisteminin de olduğu Kütüphanede, 11 Bin sesli kitabın yanında, sadece Sipahi için okunmuş 750 tane kitap bulunuyor.

Kütüphane açılışının ardından ise, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Şenliği açılışında Sipahi Muhtarı Göksal Hacı Hasanoğlu, Hayata Dokun Temsilcisi Hasan Bilgehan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan ve birçok bölgede gösterime sunulması planlanan ‘Cadının Şarkısı’ adlı oyun ilk kez çocuklarla buluştu. Törende ayrıca şenliğe katkı koyanlara plaketler de verildi.

Cemal Özyiğit

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sipahi Muhtarlığı ile Hayata Dokun Hareketi işbirliğinde bölgeye kazandırılan e- Kütüphanenin tüm bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, kütüphanenin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu yıl birincisi düzenlenen 1. Çocuk Şenliğine katılmaktan, bölge halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Özyiğit, “Bugün 2 güzel olayı birlikte yaşıyoruz. Bir yandan bölgeye kütüphane kazandırılmasının, diğer yandan da ilk kez düzenlenen şenlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sipahi köyünde çok güzel icraatlara imza atıldığını belirten Özyiğit, “İstenirse yapılabileceğini bugün burada gördük. İstenirse herşey olur, yeter ki azimle çalışalım, ben bunu Sipahi’de gördüm” dedi.

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu takdirde çok daha güzel işlere imza atılabileceğini, çok daha iyi yerlere gelinebileceğini belirten Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da İskele-Karpaz bölgesine de ellerinden gelen her türlü yardımı yaptıklarını kaydetti.

Emrah Yeşilırmak-

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, köyde ve bölgede bir ilk olan I. Çocuk Şenliği’nin bölge için önemli ve örnek bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Şenliğin yanı sıra Sipahi köyünde açılışı yapılan kütüphanenin önemli ve çok amaçlı olduğunu kaydeden Yeşilırmak, geçmişte çocukların böyle imkanları bulunmadığını çocukluğundan örnek vererek anlatırken, şimdiki çocuk ve gençlerimizin bunun değerini bilmesi gerektiğini vurguladı.

-Göksal Hacıhasanoğlu-

Sipahi köyü muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu ise, şenlikte yaptığı konuşmasında şenliğe katkı koyan bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek, Sipahi Çocuk Şenliği’nin bir ilk olduğunu dile getirdi.

Hacıhasanoğlu, çocuk şenliğinin yanı sıra genç, çocuk ve herkes için kütüphane, spor alanlarının da faaliyete geçirilmesinin bölge ve köy için önemli olduğunu kaydederek, her gün daha da gelişerek bu tür aktivite alanlarının artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.