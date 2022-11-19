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“Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli” gösterimi yapıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER)'in hazırladığı “Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli” gösterimi gerçekleştirildi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:37
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“Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli” gösterimi yapıldı



KÖDER’den verilen bilgiye göre, “hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak” amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan Serpin Onay Demirciler’in belgeseli, Koop Bankası sponsorluğunda çekildi.

Belgeselin gösterimine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Koopbank Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Genel Müdürü Kemal Ataman, Serpin Onay Demirciler ve aile bireyleri katıldı.

KoopBank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte, konuşmalar yapıldı, Prof. Dr. Huriye Bilsel ve Prof.Dr. Ayhan Bilsel de birer sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, film gösterimi ve belge ile plaket takdimiyle sona erdi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesinin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, her hikayede yaşadıkları sevinç ve heyecanın artarak devam ettiğini dile getirdi.

Ekingen, KÖDER’in 15. Belgeseli olarak eczacı Serpin Onay Demirciler belgeselini toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu yolculukta her zaman yanlarında olan ve belgesele de sponsor olan Koopbank’a, çekim ekibine, çekimlere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Serpin Onay ise, hayata değer katan kadınlarla ilgili ülkeye değerli belgeseller, kitaplar armağan eden ve kültürel eserler üreten KÖDER’e, çekim ekibine, çekimlerde yer alarak katkı koyan ve sahnede konuşma yapan herkese ve sponsor Koopbank’a ailesi adına teşekkür etti, kendisiyle ilgili belgesel çekilmesinden gururlandığını sözlerine ekledi.

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