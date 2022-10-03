En iyi ayrılık şarkıları!

Yapılan bir araştırma, yetişkinlerin hayatlarında ortalama dört kez ayrılık acısı çektiğini, her üç yetişkinden birinin de bir mesajla terk edildiğini gösteriyor. Ayrılık esnasında acı çekenlerin ise müziğe sığınırken en yaygın tercihi Amy Winehouse'tan yana.
Yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimlerinin mercek altına alındığı OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında, 'Back To Black' şarkısı zirvede çıktı.
Ancak listede tüm ayrılık şarkıları melankolik değil. Gloria Gaynor’ın 'I Will Survive' şarkısı ya da Taylor Swift’in 'We Are Never Getting Back Together' şarkısı gibi mutluluk veren parçalar da var.
İşte en popüler 30 ayrılık şarkısı listesi...
30. Robyn – Dancing on My Own
29. John Legend – Used To Love You
28. Carole King – It’s Too Late
27. Little Mix – Shout Out to My Ex
26. Boyz II Men – End Of The Road
25. Toni Braxton – Unbreak My Heart
24. Roy Orbinson – Crying
23. Justin Bieber – Love Yourself
22. Joy Division – Love Will Tear Us Apart
21. Bill Withers – Ain’t No Sunshine
20. Natalie Imbruglia – Torn
19. James Blunt – Goodbye My Lover
18. Beyonce – Single Ladies
17. Sam Smith – Stay With Me
16. Kelly Clarkson – Since U Been Gone
15. Ariana Grande – Thank U, Next
14. Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?
13. Destiny’s Child – Survivor
12. Beyonce – Irreplaceable
11. Coldplay – Fix You
10. No Doubt – Don’t Speak
9. Dionne Warwick – Walk On By
8. ABBA – Knowing me, Knowing You
7. Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together
6. Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U
5. Gloria Gaynor – I Will Survive
4. Adele – Someone Like You
3. Fleetwood Mac – Go Your Own Way
2. Whitney Houston – I Will Always Love You
1. Amy Winehouse – Back To Black