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En iyi ayrılık şarkıları!

Yeni bir araştırmaya göre yetişkinler, hayatlarında ortalama dört kez ayrılık acısı çekiyor, her üç yetişkinden biri de bir mesajla terk ediliyor. Bu ayrılıklar yaşanırken en çok dinlenen 30 ayrılık şarkısı listelendi. Listenin başında Amy Winehouse şarkısı var.

03 Ekim 2022 Pazartesi 22:55
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En iyi ayrılık şarkıları!



Yapılan bir araştırma, yetişkinlerin hayatlarında ortalama dört kez ayrılık acısı çektiğini, her üç yetişkinden birinin de bir mesajla terk edildiğini gösteriyor. Ayrılık esnasında acı çekenlerin ise müziğe sığınırken en yaygın tercihi Amy Winehouse'tan yana. 

Yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimlerinin mercek altına alındığı OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında, 'Back To Black' şarkısı zirvede çıktı. 

Ancak listede tüm ayrılık şarkıları melankolik değil. Gloria Gaynor’ın 'I Will Survive' şarkısı ya da Taylor Swift’in 'We Are Never Getting Back Together' şarkısı gibi mutluluk veren parçalar da var.

İşte en popüler 30 ayrılık şarkısı listesi...

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 2

30. Robyn – Dancing on My Own

29. John Legend – Used To Love You

28. Carole King – It’s Too Late

27. Little Mix – Shout Out to My Ex

26. Boyz II Men – End Of The Road

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 3

25. Toni Braxton – Unbreak My Heart

24. Roy Orbinson – Crying

23. Justin Bieber – Love Yourself

22. Joy Division – Love Will Tear Us Apart

21. Bill Withers – Ain’t No Sunshine

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 4

20. Natalie Imbruglia – Torn

19. James Blunt – Goodbye My Lover

18. Beyonce – Single Ladies

17. Sam Smith – Stay With Me

16. Kelly Clarkson – Since U Been Gone

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 5

15. Ariana Grande – Thank U, Next

14. Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?

13. Destiny’s Child – Survivor

12. Beyonce – Irreplaceable

11. Coldplay – Fix You

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 6

10. No Doubt – Don’t Speak

9. Dionne Warwick – Walk On By

8. ABBA – Knowing me, Knowing You

7. Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together

6. Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U

En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede - 7

5. Gloria Gaynor – I Will Survive

4. Adele – Someone Like You

3. Fleetwood Mac – Go Your Own Way

2. Whitney Houston – I Will Always Love You

1. Amy Winehouse – Back To Black

Anahtar Kelimeler:
Amy WinehouseMüzik Liste
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