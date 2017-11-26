“Ev” Antalya’da sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), “Ev” oyunuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kasım ayı programında konuk tiyatro olarak yer aldı.

Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği oyun, 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Mall of Antalya sahnesinde kapalı gişe oynadı.

LBT’den yapılan açıklamaya göre, dünkü gösterime katılan Antalya Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Seyfi Albayrak, oyun sonrası Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber’e tiyatro adına bir anı plaketi takdim etti.

Albayrak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür adına Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na teşekkürlerini sundu. Albayrak, bu sezonun konuk tiyatrolar projesinin ilk ekibi olarak Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu konuk ettiklerini dile getirerek düşüncelerini “Performanslarından ve anlamlı oyunlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Kendilerini kentimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, iyi ki geldiler ve bizimle birlikte oldular” şeklinde ifade etti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Tiyatroları’na Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına konuk tiyatrolar projesi aracılığıyla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Antalya seyircisiyle buluşmasına olanak yarattıkları için teşekkürlerini iletti.

Ummanel, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına bir anı plaketi takdim etti. Her iki kurumun temsilcileri de iki kurum arasında ileriki yıllara dönük işbirliği dileğinin de altını çizdi.

Aliye Ummanel, son gösterimin ardından yapılan törendeki konuşmasında, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla “Kadınların hikayelerini anlatan bir oyunla burada sizlerle bulunduk. Bütün bu kadın sanatçılardan oluşan ekibimiz ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak ‘Kadına karşı şiddete hayır!’ diyoruz” şeklinde konuştu.