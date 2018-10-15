Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüler Korosu Girne’de konser verdi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne International Doğa Koleji Konser Salonu’nda yer alan konsere, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu, siyasi parti temsilcileri, Doğa Koleji yöneticileri ve Türk Sanat Müziği severler katıldı.



MAĞUSA LİMANI VE DİLLİRGA İCRA EDİLDİ

İki bölümden oluşan konserde, Mağusa Limanı ve Dillirga şarkıları da icra edildi.

Girne Belediyesi As Başkanı Vekili Hakan Onurlu, Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüler Korosu’na teşekkür ederek, koro şefi TRT Sanatçısı Mehmet Özkaya'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Şef Mehmet Özkaya da, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Doğa Koleji yetkililerine teşekkürlerini sundu. Gecenin sonunda Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre tarafından konserin gerçekleşmesini sağlayan Girne Belediyesi ve Doğa Koleji yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.