Festival Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri ile sona eriyor

28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra, Türkiye ve ülkemizden sanatçıların katılımlarıyla halka birbirinden güzel etkinlikler sunan 22. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali, Teoman konseriyle 12 Eylül’de saat 21:00’da Salamis Antik Tiyatro'da unutulmaz bir final yapacak.