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Festival Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri ile sona eriyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın (12 Eylül) Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri ile sona eriyor.

11 Eylül 2018 Salı 16:42
Festival Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri ile sona eriyor

28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra, Türkiye ve ülkemizden sanatçıların katılımlarıyla halka birbirinden güzel etkinlikler sunan 22. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali, Teoman konseriyle 12 Eylül’de saat 21:00’da Salamis Antik Tiyatro'da unutulmaz bir final yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiTeomanKonserFestivalEtkinlikGündemKıbrıs
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